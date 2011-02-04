-EL CEZİRE'NİN CINE 5 İHALESİNE GİRMESİ İSTANBUL (A.A) - 04.02.2011 - El Cezire Türk ana ortağı Vural Ak, bugün ikinci kez teklif verdikleri Cine 5 ihalesine, karasal yayın hakkı bulunması nedeniyle girdiklerini kaydetti. Ak, El Cezire Türk Yönetim Kurulu Başkanı Ehab Alshihabi'nin de katılımıyla düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, toplantıyı El Cezire Türk Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.'nin açılışının resmi duyurusunu yapmak üzere düzenlediklerini söyledi. Halihazırda 40 ülkede faaliyet gösteren El Cezire'nin uzun zamandır Türkiye'de ofis açmak istediğini ve geçen yılın yaz aylarında profesyonel bir ortamda tanışmalarının ardından Türkiye'de bir ortaklık kurmaya karar verdiklerini kaydeden Ak, uzun süren pazar araştırmaları yaptıklarını ve değişik kuruluşlarla görüşmeler yürüttüklerini, en kısa sürede ülke çapında en geniş kapsamayı elde edecekleri şekilde yayına geçmek istediklerini anlattı. Bu süreçte internet sitelerinde yer alan haberlerin çoğunun yanlış olduğunu ifade eden Ak, bugün ikinci kez teklif verdikleri Cine 5 ihalesine karasal yayın hakkı dolayısıyla girdiklerini söyledi. Ak, Türkiye'nin yüzde 80'ine varan bir alanda yayınlarının izlenmesini arzuladıklarını, bu nedenle karasal yayın kabiliyeti olan bir kanalla başlamak istediklerini belirterek, Cine 5'in markası, teknik altyapısı ve kabiliyetlerinin El Cezire ile kıyaslanamayacak kadar eskimiş durumda olduğunu kaydetti. Vural Ak, ''El Cezire'nin Türkiye'de yayına başlaması, dünyadaki gelişmeleri birinci elden, arada aracı olmaksızın kendi altyapılarıyla direkt Türk halkına sunma kabiliyetini getirecek. Aynı şekilde ülkemizde olan gelişmeleri birinci elden tüm dünyadaki 1 milyarı aşkın El Cezire seyircisine iletecek'' dedi. -SPOR KANALI DA GELİYOR- El Cezire'nin, üç boyutlu futbol maçlarının yayınlanması gibi ilkleri gerçekleştirdiğini belirten Ak, 2022'de Dünya Kupasının Katar'da organize edilecek olmasından dolayı bu alanda son derece aktif olduklarını, önümüzdeki dönemde bir spor kanalını da yayına sunmayı hedeflediklerini dile getirdi. Ak, El Cezire Türk'ün ilk başta 300, sonrasında 600 kişiye kadar bir çalışan kadrosu oluşturacağını belirtti. Konuşmasının ardından soruları yanıtlayan Ak, Cine 5'i almadan önce değişik birkaç kanalla görüştüklerini, şu anda meşru olarak satışta bulunan ve ihtiyaçları olan lisanslara sahip bulunan Cine 5'i almaya karar verdiklerini ifade etti. Ak, yayına başlama tarihlerine ilişkin olarak şu değerlendirmede bulundu: ''Teknik olarak hazırız ancak kanalın yayına geçebilmesi için lisans ve altyapının otoriteler tarafından onaylanması gerekiyor. Bunun belirli bir süreci var. Türkiye'de normalde bunlar 2-4 ay arasında onaylanıyor. Biz de bu arada teknik altyapımızı yetiştirmeye ve personel ihtiyacımızı görmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki haziran-ağustos arasında bir dönemde yayına geçmeyi planlıyoruz. Teknik olarak herhangi bir sıkıntı ya da bürokratik bir aksamamız olmazsa.'' -''YÜZDE 75-YÜZDE 25 ORTAKLIK''- Aynı zamanda Intercity araç kiralama şirketinin sahibi olduğunun hatırlatılması üzerine Ak, medya sektörüne ilk defa girdiğini belirterek, ''Medya kanununa göre yerel ortağın oranı yüzde 75, yabancı ortağın yüzde 25 olması gerekiyor. Bu oranı şu anda biz tutturuyoruz. Ama önümüzdeki beklenen revizede yüzde 50-50 oranı geldiğinde, ona göre uyarlayıp, kanunun getirdiği bütün şartlara yüzde yüz uyum sağlayarak devam edeceğiz'' diye konuştu. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) satışa çıkardığı Cine 5 TV Ticari ve İktisadi Bütünlüğü için El Cezire Türk Yayıncılık Hizmetleri A.Ş. bugün, 40 milyon 500 bin dolar teklif vermişti. Cine 5 TV'nin satışında bundan sonraki süreçte ihale, Fon Kurulu'nun onayına sunulacak.