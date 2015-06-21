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Dünya
Deutsche Welle

El Cezire muhabiri Berlin'de gözaltına alındı

Mısır'da gıyabında hapse mahkûm olan El Cezire Televizyonu'nun kıdemli muhabiri Ahmed Mansur, Berlin'de polis tarafından gözaltına alındı.

21 Haziran 2015 14:15


Ahmed Mansur'un Berlin Tegel Havaalanı'nda gözaltına alındığı El Cezire tarafından duyuruldu. El Cezire, konuyla ilgili basın açıklamasında, "gazeteci Mansur'un Berlin'den Katar'a dönmek isterken gözaltına alındığını" belirtti. Ahmed Mansur'un derhal serbest bırakılması için Alman yetkililere çağrıda bulunulan açıklamada, "Berlin, medya çalışanlarını sindirmeye çalışan Mısırlı kurumlara yardımcı olmamalıdır" denildi.

Avukata işkenceden mahkûm oldu

El Cezire'den verilen bilgiye göre Ahmed Mansur geçen yıl Mısır'daki bir mahkeme tarafından gıyabında 15 yıl hapse mahkûm edildi. Mansur, 2011 yılında Kahire'nin Tahrir Meydanı'nda bir avukata işkence etmekle suçlanıyordu. Mahkeme kararı sonrasında Mısır hükümeti Mansur için uluslararası tutuklama emri çıkarmıştı. El Cezire'nin açıklamasında, "Ahmed Mansur'un hakkındaki saçma iddiaları reddettiği" vurgulandı.

Alman Federal Polis yetkilileri açık kimliğini vermeksizin "52 yaşında bir Mısırlı gazetecinin Berlin Tegel Havaalanı'nda gözaltına alındığını" doğruladı. Federal Polis, sözkonusu kişi hakkında bundan sonra yapılacak işleme Berlin Başsavcılığı'nın karar vereceğini bildirdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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