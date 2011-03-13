El Cezire kameramanı Libya'da öldürüldü!

T24 - El Cezire, muhaliflerin Libya'nın doğusundaki merkezi Bingazi yakınlarında bir kameramanının öldürüldüğünü bildirdi.







Mısır ve diğer ülkelerdeki halk isyanlarını dünyaya duyuran El Cezire Libya'dan yaptığı yayınlarda başından beri zorluk çekiyordu. Devlet televizyonundan başka hiçbir yayın kuruluşunun Libya'da yaşananları haber yapmasına izin vermeyen Kaddafi'nin tutumu sertleşti. Bingazi'de El Cezire kamermanı öldürüldü.



El Cezire'den yapılan açıklamada, kameraman Ali Hasan El Cabir'in, Bingazi yakınındaki Havari bölgesinde öldürüldüğü belirtildi. El Cabir ve ekibinin "silahlı pusuya" düşürüldüğü ve "şehit" düştüğü kaydedildi.



El Cezire kameramanının öldürülmesi, ülkenin doğusunda, muhaliflerin denetimindeki Bingazi'de protesto edildi. AP ajansı, gazetecinin öldürülmesinin ardından büyük bir grubun gazetecilerle dayanışma için gösteri düzenlediğini duyurdu.







Göstericilerden bir kısmının, ''Gazetecileri hedef almak, despot rejiminin caniliğini gösteriyor'' yazılı pankartlar taşıdığı belirtildi. Bu arada El Cezire kameramanı Ali Hasan El Cabir'in öldüğü saldırıda bir gazetecinin de yaralandığı bildirildi.



Libya'da olayların patlak vermesinden bu yana ölen ilk gazeteci olan El Cabir'in, bir görevden dönerken Bingazi yakınındaki Havari'de düşürüldüğü pusuda başından yara aldığı, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi.



Haber ekibinden Baybe Vald Ahmedi, birkaç gündür izlendiklerini hissettiklerini, Bingazi'de kaldıkları otelin yönetimine bu konudan bahsettiklerini anlattı.



Bir görevden dönerken araçlarına arkadan ateş açıldığını söyleyen Ahmedi, ''Muhaliflerin kontrolü altındaki yerler bile tamamen güvenli değil. Takip edenler, Albay Kaddafi'nin beşinci kolları var'' dedi.