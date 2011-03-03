El Cezire Kaddafi'nin yağmalanan lüks sarayına girdi

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İŞTE KADDAFİ'NİN YAĞMALANAN SARAYI - VİDEO

Kaddafi: İç sorun yok

Kaddafi bugün de dünyaya meydan okudu



"Kaddafi’nin oğullarından baskı: Baba Nikaragua’ya iltica et"

Libya'da savaş uçağı Brega'ya 2 füze attı

İsyancıların eline geçen El Bayda kentinde bulunan bir saraya ait olan görüntülerde pek çok lüks mekanla birlikte, gizli sığınak da dikkat çekiyor. Demir bir kapının koruduğu sığınak her türlü nükleer ve kimyasal saldırıya karşı güvenlik sağlıyor. Libya liderinin aylarca hayatta kalabileceği şekilde inşa edilen sığınak, tek bir panelle idare ediliyor. Sığınağı yapansa Amerikalı ve İsveçli iki firma.Diğer taraftan Kaddafi kontrolü altındaki başkent Trablus’ta bir kez daha gövde gösterisi yaptı. Ülkenin birçok kentinden çatışma haberleri gelirken, başkent Trablus’ta bugün halk yönetiminin 34’üncü kuruluş yıldönümü kutlanıyor. Kutlamalar çerçevesinde düzenlenen bir toplantının görüntüleri devlet televizyonunda yayınlandı. Sloganlar eşliğinde salona giren Kaddafi, halk yönetimi olarak tanımladığı varolan rejimi anlatan bir konuşma yaptı.Konuşmasında Libya'da bir iç sorun bulunmadığını tekrarlayan Kaddafi, "Doğuda hiç protesto yok" dedi. Kaddafi, "El Kaide hücreleri güvenlik kuvvetlerine saldırdı ve silahlarını ellerinden aldı. Bütün bunlar nasıl başladı? Küçük el Kaide hücreleriyle" diye konuştu.Ölü sayısının da abartıldığını iddia eden Kaddafi, olaylarda 150 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. 1977’de iktidarı halka ve halk konseyine devrettiğini söyleyen Kaddafi bu tarihten itibaren Libya’da halk iktidarının kurulduğunu söyledi.“İktidar Libya halkınındır. Benim iktidarda olduğumu söyleyen bütün güçlere meydan okuyoruz. Bütün dünyaya meydan okuyoruz. Eğer ABD ya da NATO ülkemize girerse binlerce Libyalı ölmeye hazır” dedi. Son kişiye kadar ülkelerini koruyacaklarını söyleyen Kaddafi konuşmasının devamında, 1977’de ilan edilen deklerasyondan bölümler okudu.Kaddafi deklerasyondan şu bölümleri alıntıladı;“Bu deklerasyon seçim, parlamento ya da aracı olmadan halkın demokrasiye yürüyüşünün simgesidir. Libya halkı, halk komiteleri aracılığı ile devrimin ilk ilanını yapmıştı.Bizler bu deklerasyonla birlikte, halk iktidarının tesis edildiğini ilan ediliyoruz. Bu, doğrudan halkın elinde olan bir cumhuriyet sistemidir. Halk, iktidarını komiteler üzerinden kullanır. Bütün halk da bu doğrultuda eğitilecektir."1977’de ilan edilen deklerasyonla hallk iktidarı kuruldu diyen Kaddafi, mevcut rejimin dünya tarafından anlaşılmadığını belirtti ve "Libya halkı, halk konferası ile iradesini ortaya koyar ve bu, halk komiteleri ile yürüytülür.Hiç bir kanun halk komiteleri tarafından onaylamadıkça yürürlüğe girmez.” dedi.İsrail Ordu radyosu, oğullarının, Libya lideri Muammer Kaddafi'ye, ülkeyi terk ederek Nikaragua'ya iltica etmesi konusunda baskı yaptıklarını öne sürdü.İsrail Ordu radyosunun, Kaddafi ailesinin Libya dışında bulunan üyelerine dayanarak verdiği habere göre, Kaddafi'nin oğulları, Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega ile görüşüp, Kaddafi’nin Nikaragua’ya iltica etmesi konusunda onay aldılar. Nikaragua'ya iltica girişimine ABD'nin de destek verdiği öne sürüldü.Ancak, haberde Kaddafi'nin bu öneriyi reddedip iktidardan çekilmeme ve mücadeleyi sürdürmekte ısrarlı olduğu kaydedildi.Nikaragua lideri Daniel Ortega, 2009 yılında Kaddafi Uluslararası İnsan Hakları Ödülünü almıştı.Bölgedeki AFP muhabiri, füzelerin gün boyu Libya lideri Muammer Kaddafi yanlıları ve karşıtları arasındaki çatışmalara sahne olan meydanın 20 kilometre kadar yakınına, bir üniversite civarına düştüğünü belirtti.Füzelerin iki büyük çukur açtığı, ilk belirlemelere göre ölen olmadığı bildirildi.