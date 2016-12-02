El Cezire: IŞİD'in kaçırdığı 2 askerden biri yaralıydı

Aljazeera, El Bab bölgesinde Kufeyir-Dâna arasındaki yolda keşif amacıyla gidiş geliş yapan özel kuvvetlerde görevli 2 Türk astsubayın IŞİD tarafından pusu kurularak tuzağa düşürülüp çıkan çatışmada askerlerden birinin yaralandığını iddia etti. Söz konusu haberde askerlerin yanlarındaki Türkmen tercümanla Rakka'ya götürüldükleri de öne sürüldü.

Al Jazeera'nin bölgedeki kendi kaynaklarına dayandırdığı haberi şöyle:

El Bâb'ın yaklaşık 3 kilometre kuzeybatısında bulunan Kufeyir tepesinde konuşlanan özel kuvvetlere bağlı çavuş rütbesindeki iki astsubay, yanlarında Türkmen tercümanla birlikte Dâna bölgesine doğru arabayla yola çıktı.Kufeyir tepesiyle Dâna'nın arası yaklaşık bir buçuk kilometre. Özel kuvvetlere bağlı askerler bölgede sıklıkla keşif için arabayla gidiş geliş yapıyor. Dâna çevresinde IŞİD'le çatışmalar sürüyor.

El Bâb'dan gelen IŞİD mensupları, Kufeyir-Dâna arasındaki yola gelerek Çarşamba sabaha karşı saklandı. Gün içinde yoldan geçen iki asker ve bir tercümana pusu kurarak kaçırdı. Aynı kaynaktan verilen bilgiye göre IŞİD mensupları arabayı durdurmak için ateş etti, bu sırada Türk askerlerden biri yaralandı. Askerin yaralı olarak kaçırıldığı bilinse de son durumuyla ilgili bilgi yok.

Kaçırılan iki astsubay ve tercümanın Rakka'ya götürüldüğü tahmin ediliyor.

Özel kuvvetlere bağlı yaklaşık 100 askerin konuşlandığı Kufeyir tepesi, Hazvan köyüne bağlı ve sivillerden tamamen arındırılmış durumda. 24 Kasım'da Suriye rejimine ait jetler de Kufeyir bölgesine hava saldırısı yapmış, dört Türk askeri şehit olmuştu.