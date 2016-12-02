T24 LogoT24 Logo
Gündem

El Cezire: IŞİD'in kaçırdığı 2 askerden biri yaralıydı

Askerlerin yanındaki Türkmen tercüman ile Rakka'ya götürüldüğü iddia edildi

02 Aralık 2016 01:02

Aljazeera, El Bab bölgesinde Kufeyir-Dâna arasındaki yolda keşif amacıyla gidiş geliş yapan özel kuvvetlerde görevli 2 Türk astsubayın IŞİD tarafından pusu kurularak tuzağa düşürülüp çıkan çatışmada askerlerden birinin yaralandığını iddia etti. Söz konusu haberde askerlerin yanlarındaki Türkmen tercümanla Rakka'ya götürüldükleri de öne sürüldü.

Al Jazeera'nin bölgedeki kendi kaynaklarına dayandırdığı haberi şöyle:

El Bâb'ın yaklaşık 3 kilometre kuzeybatısında bulunan Kufeyir tepesinde konuşlanan özel kuvvetlere bağlı çavuş rütbesindeki iki astsubay, yanlarında Türkmen tercümanla birlikte Dâna bölgesine doğru arabayla yola çıktı.Kufeyir tepesiyle Dâna'nın arası yaklaşık bir buçuk kilometre. Özel kuvvetlere bağlı askerler bölgede sıklıkla keşif için arabayla gidiş geliş yapıyor. Dâna çevresinde IŞİD'le çatışmalar sürüyor.

El Bâb'dan gelen IŞİD mensupları, Kufeyir-Dâna arasındaki yola gelerek Çarşamba sabaha karşı saklandı. Gün içinde yoldan geçen iki asker ve bir tercümana pusu kurarak kaçırdı. Aynı kaynaktan verilen bilgiye göre IŞİD mensupları arabayı durdurmak için ateş etti, bu sırada Türk askerlerden biri yaralandı. Askerin yaralı olarak kaçırıldığı bilinse de son durumuyla ilgili bilgi yok.

Kaçırılan iki astsubay ve tercümanın Rakka'ya götürüldüğü tahmin ediliyor.

Özel kuvvetlere bağlı yaklaşık 100 askerin konuşlandığı Kufeyir tepesi, Hazvan köyüne bağlı ve sivillerden tamamen arındırılmış durumda. 24 Kasım'da Suriye rejimine ait jetler de Kufeyir bölgesine hava saldırısı yapmış, dört Türk askeri şehit olmuştu.

ETİKETLER

IŞİDEl babTürk askerikaçırıldı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24