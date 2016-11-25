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El Cezire: El Bab'a yeni hava saldırısında Türk askerleri hayatını kaybetti

Askeri kaynaklar, saldırı iddialarını yalanladı

25 Kasım 2016 00:30

El Cezire televizyonu, El Bab'a yeni hava saldırısı düzenlendiğini ve Türk askerlerinin hayatını kaybettiğini iddia etti.

Askeri kaynaklar, "Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı Harekatı'na katılan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait unsurlara Suriye rejimi tarafından üçüncü saldırının yapıldığı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını, Türk jetlerinin El Bab'da terör örgütü IŞİD’e yönelik hava harekâtı yaptığını belirtti.

3 asker şehit olmuştu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin öncülüğünde Suriye'de düzenlenen Fırat Kalkanı Harekâtı'nda El Bab bölgesindeki saldırıda 3 asker şehit olmuş, 10 asker de yaralanmıştı. TSK, saldırının Suriye rejimi tarafından havadan yapıldığını açıklamıştı.

7 asker daha yaralandı

Fırat Kalkanı Harekatı'nda 7 asker yaralandı. Yaralı askerler tedavi için Kilis Devlet Hastanesi'ne getirilmişti.

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