-El Cezire: Dera'da ölü sayısı 12 ŞAM (A.A) - 19.08.2011 - Suriye'nin çeşitli kentlerinde yönetim karşıtı gösteriler düzenlendiği, Dera kentindeki gösterilerde güvenlik güçlerinin açtığı ateşte ölü sayısının 12'ye yükseldiği bildirildi. El Cezire televizyonu, başkent Şam'ın banliyöleri dahil olmak üzere ülkenin birçok kentinde yönetim karşıtı gösterilerin düzenlendiğini, Dera kentine bağlı Herek, İnhil ve Kabaka'daki gösterilerde güvenlik güçlerinin göstericilere müdahale etmesi sonucunda çıkan çatışmalarda ölü sayısının 12'ye çıktığını duyurdu. Daha önce kentteki ölü sayısı 4 olarak verilmişti. İdlib'e bağlı Cebel El Zaviye'deki gösterilerde götericilerin ''Halk başkanın idamını istiyor'' diye sloganlar attığını belirtten televizyon kanalı, Suriye ordusuna bağlı askerin Dera'da tutukladıkları insanlara eziyet ettiğini gösteren video görüntülerini yayımladı.