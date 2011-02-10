El Cezire Cine-5'i aldı

T24 - TMSF, Cine-5 ihalesinde 40,5 milyon dolar teklif sunan El Cezire TV'ye onay verdi.



Cine 5 TV Ticari ve İktisadi Bütünlüğü, 31 Ocak'ta 40 milyon dolar muhammen bedelle satışa çıkarılmıştı. İhalede El Cezire Türk Yayıncılık Hizmetleri A.Ş, 21 milyon dolarlık teklifte bulunmuştu. 4 Şubat'taki pazarlık ihalesinde ise El Cezire Türk, teklifini 40 milyon 500 bin dolara yükseltmişti. Teklif, Fon Kurulu'nun onayına sunulmuştu.



Alınan bilgiye göre, bugün toplanan Fon Kurulu, El Cezire Türk'ün 40 milyon 500 bin dolarlık teklifini onayladı.



Fon Kurulu'nun ardından ihale sonucu, Rekabet Kurulu ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK) onayına sunulacak.





