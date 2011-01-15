-EL CEZİRE: BİN ALİ BİR KÖRFEZ ÜLKESİNE GİTTİ ROMA (A.A) - 14.01.2011 - Merkezi Katar'da bulunan El Cezire televizyonu, Tunus Cumhurbaşkanı Zeynelabidin Bin Ali'nin Basra körfezindeki ülkelerden birine gittiğini ileri sürdü. El Cezire, Tunus kaynaklarına dayanarak verdiği haberde, "Zeynelabidin Bin Ali, Malta üzerinden bir körfez ülkesine gitti. Bin Ali, Malta'ya dört helikopterle gitti. Oradan da bir sivil uçakla körfez ülkelerinden birine geçti" ifadelerini kullandı. Bin Ali'nin eşi Leyla El Trablusi'nin ise kocasının Tunus'tan ayrılmasından önce Dubai'e gitmiş olduğu ve halen orada bulunduğu bilgisine de yer verildi.