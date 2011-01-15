T24 LogoT24 Logo
Dünya

EL CEZİRE: BİN ALİ BİR KÖRFEZ ÜLKESİNE GİTTİ ROMA (A.A)

15 Ocak 2011 01:47

-EL CEZİRE: BİN ALİ BİR KÖRFEZ ÜLKESİNE GİTTİ ROMA (A.A) - 14.01.2011 - Merkezi Katar'da bulunan El Cezire televizyonu, Tunus Cumhurbaşkanı Zeynelabidin Bin Ali'nin Basra körfezindeki ülkelerden birine gittiğini ileri sürdü. El Cezire, Tunus kaynaklarına dayanarak verdiği haberde, "Zeynelabidin Bin Ali, Malta üzerinden bir körfez ülkesine gitti. Bin Ali, Malta'ya dört helikopterle gitti. Oradan da bir sivil uçakla körfez ülkelerinden birine geçti" ifadelerini kullandı. Bin Ali'nin eşi Leyla El Trablusi'nin ise kocasının Tunus'tan ayrılmasından önce Dubai'e gitmiş olduğu ve halen orada bulunduğu bilgisine de yer verildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24