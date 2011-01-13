-EL BOMBASI BALIKÇI AĞINA TAKILDI BAHŞILI (A.A) - 13.01.2011 - Kırıkkale Bahşılı ilçesinde Kızılırmak Nehrinde avlanan bir balıkçının ağına patlamamış el bombası takıldı. Alınan bilgiye göre, Hüseyin Onbaşı Mahallesi'nde oturan ve balıkçılıkla hayatını kazanan Ali Alsancak (41), Rafineri Köprüsü yakınında balık avlamak için Kızılırmak nehrine ağ attı. Bir süre sonra ağını toplayarak evine götüren Alsancak, ağın içinde balıkların yanı sıra, patlamamış bir el bombası olduğunu görerek durumu İlçe Emniyet Müdürlüğüne haber verdi. Olay yerine gelen bomba imha ekipleri, el bombasını incelenmek üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü.