-EL BOMBALARINI BABASININ MEZARINA SAKLAMIŞ SAMSUN (A.A) - 09.07.2011 - Samsun'da babasının mezarına sakladığı 65 adet el bombasını çıkarmak isteyen kişi, suçüstü yakalandı. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli suçlardan dolayı astsubaylıktan atıldığı öğrenilen Korhan A'nın (40), babası Tuncel A'nın Atakum ilçesi Yalı Mezarlığı'ndaki mezarını kazdığı ihbarını aldı. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, Korhan A'yı daha önceden mezarın ayak ucuna sakladığı 65 adet el bombasını çıkarırken suçüstü yakaladı. Korhan A'nın İncesu Mahallesi'ndeki evinde, 18 Haziran'da yapılan aramada, değişik çapta toplam bin 306 tabanca mermisi, 47 tabanca şarjörü ve 2 kasatura ele geçirildiği de bildirildi. Zanlı gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.