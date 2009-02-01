El bombaları çoluk çocuğun eline düştü!

Aksaray'da bir anaokulunun yakınında 10 yaşındaki küçük bir çocuk beze sarılı el bombası buldu.



Hashas Mahallesi Mithat Gürsoy Caddesi'nde 10 yaşındaki M.Ç, arkadaşlarıyla oynarken Hacı Ömer Usluer Anakolu'nun önündeki çeşmenin yanında beze sarılı el bombası buldu.



Bulduğunun ne olduğunu anlamayan küçük kız, el bombasını amcasının oğlu Recep Ç'ye (18) gösterdi. Recep Ç. de dedeleri İbrahim Ç'ye giderek bir el bombası bulduklarını söyledi.



Dedesinin uyarısı üzerine Recep Ç, bombayı bölgedeki çöp konteynerine bırakırken, İbrahim Ç. de polise haber verdi.



Aksaray Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemi aldıktan sonra bombayı etkisiz hale getirdi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

