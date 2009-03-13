El Beşir'e soykırım suçlaması

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Savcısı Luis Moreno-Ocampo, Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir hakkında soykırım nedeniyle de tutuklama kararı çıkarılmasını istiyor.



UCM, 4 Mart'ta Ömer Em Beşir hakkında Darfur'da insanlığa karşı suç ve savaş suçu işlemekten tutuklama emri çıkarmış, ancak mahkeme, El Beşir hakkındaki soykırım suçlamasını destekleyecek yeterli kanıt olmadığı kararına varmıştı. Savcı Moreno-Ocampo, Beşir hakkında soykırım yapmak suçundan da tutuklama kararı çıkarılması yönündeki isteğinin yeniden incelenmesini istedi.



Savcı, açıklamasında, "yargıçların büyük bölümünün kendisinin sunduğu kanıtları iyi anlamadığını ve kararlarında isteğini geçersiz kılan temel hatalar yaptıklarını" bildirdi.



Yargıçların, Beşir hakkındaki soykırım suçlamasını, "Sudan güçlerinin özellikle Fur, Masality ve Zaghava etnik gruplarının yaşadığı köylere düzenlediği saldırılarda, halkın büyük bölümünün öldürülmemiş ve yaralananmamış olması nedeniyle reddettiklerini" belirten savcı, "Varılan bu sonuç yanlıştır, çünkü soykırım yapmanın tek yolu doğrudan öldürmek değildir" dedi.



"İddianamede, tek bir planın parçaları gibi görülen bir dizi olaydan sözedildiğini" ifade eden savcı, "şüphelinin hedeflediği grupları, cinayetlerle, tecavüzlerle, yaşamak için gereken imkanları yokederek, onları düşman bir bölgeye zorla göç ettirerek ve sağ kalanları yiyecek su ve güvenliğin bulunmadığı kamplara göndererek parçaladığını" ileri sürdü.



Savcı Moreno-Ocampo, "Yargıçlar, fiziksel ve manevi zarar veren tecavüzün, köylere ve mülteci kamplarına düzenlenen saldırılarda soykırım silahı olarak kullanıldığını gösteren kanıtların tümünü değerlendirmeye almalıdır" diye konuştu.

