-EL BEŞİR'DEN BİRLİK MESAJI HARTUM (A.A) - 08.01.2011 - Sudan Devlet Başkanı Ömer Hasan El Beşir, Pazar günü yapılacak referandumun güneyin bağımsızlığıyla sonuçlanması halinde, ileride Kuzey ve Güney Sudan'ın Avrupa Birliği'ne benzer bir birlik oluşturabileceğini bildirdi. Beşir, El Cezire televizyonuna yaptığı açıklamada, bölünmeden sonra güneylilere serbest ikametgah, serbest dolaşım, çalışma ve mülkiyet gibi hakların verilebileceğini ancak çifte vatandaşlığın sözkonusu olamayacağını söyledi. Şu anda ortak savunmadan söz etmediklerini belirten Beşir, bununla birlikte Avrupa Birliği gibi, güvenlik, ekonomi ve kalkınmada ortak çıkarları hayata geçirmek için iki ortak arasında birlik oluşturma konusunda tartışmaların olduğunu ifade etti. Beşir, ancak bu tartışmaların kimler arasında yapıldığı konusunda bilgi vermedi. Kuzey ve güney arasında 30 yıl kadar süren savaşın ardından varılan 2005'teki anlaşmaya dayanan referandum, bir hafta sürecek. Referandumun bağımsızlık yönünde sonuçlanması halinde, Afrika'daki yeni ülke 9 Temmuz 2011'de kurulmuş olacak.