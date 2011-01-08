T24 LogoT24 Logo
Dünya

EL BEŞİR TÜRK YATIRIMCI BEKLİYOR HARTUM (A.A)

08 Ocak 2011 13:47

-EL BEŞİR TÜRK YATIRIMCI BEKLİYOR HARTUM (A.A) - 08.01.2011 - Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir, Sudan'da daha çok Türk müteşebbis görmek istediklerini söyledi. Sudan'ın başkenti Hartum'da, Yapı Merkezi İnşaat tarafında yapılan "El Halfaya" köprüsün açılışına katılan El Beşir, yaptığı konuşmada, ülkede birçok yabancı yatırımın olduğunu belirterek, "Sudan'ın kalkınması için elimizden gelen herşeyi yapacağız, biz birlik olduktan sonra hiç kimse bizi yıldıramaz" dedi. El Beşir, "Sudan'da daha çok Türk müteşebbis görmek istiyoruz" diye konuştu. Açılış törenine Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Erdoğan Kök de katıldı. Hartum'un Halfaya ve Omdurman gibi iki önemli yerleşim bölgesini birleştiren El Halfaya köprüsünün finansmanının önemli bir bölümünü Türk Eximbank kredisi ile sağlandı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24