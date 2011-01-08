-EL BEŞİR TÜRK YATIRIMCI BEKLİYOR HARTUM (A.A) - 08.01.2011 - Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir, Sudan'da daha çok Türk müteşebbis görmek istediklerini söyledi. Sudan'ın başkenti Hartum'da, Yapı Merkezi İnşaat tarafında yapılan "El Halfaya" köprüsün açılışına katılan El Beşir, yaptığı konuşmada, ülkede birçok yabancı yatırımın olduğunu belirterek, "Sudan'ın kalkınması için elimizden gelen herşeyi yapacağız, biz birlik olduktan sonra hiç kimse bizi yıldıramaz" dedi. El Beşir, "Sudan'da daha çok Türk müteşebbis görmek istiyoruz" diye konuştu. Açılış törenine Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Erdoğan Kök de katıldı. Hartum'un Halfaya ve Omdurman gibi iki önemli yerleşim bölgesini birleştiren El Halfaya köprüsünün finansmanının önemli bir bölümünü Türk Eximbank kredisi ile sağlandı.