El Beşir dünyaya meydan okuyor - III

Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) hakkında tutuklama kararı çıkardığı Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir bu kez de Mısır’ın başkenti Kahire’ye gitti ve Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek ile görüştü



Bu, Beşir’in Darfur’da savaş suçu işlediği gerekçesiyle hakkında tutuklama kararı çıkarılmasından sonra yurtdışına yaptığı ikinci resmi ziyaret.



UCM’nin kararı gereği Sudan dışına çıkması durumunda tutuklanma riskini de göze alması gereken Beşir, ilk yurt dışı ziyaretini Eritre’ye düzenlemişti. El Beşir, dün akşam ülkesine döndü.

