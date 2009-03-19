El Beşir dünyaya meydan okuyor - II

Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir, başkent Hartum'da görev yapan yabancı büyükelçileri sınır dışı etmeye hazır olduğunu açıkladı.
Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) hakkında tutuklama kararı çıkardığı Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir, dün de "Hiçbir güç kılıma dokunamaz, hiçbir uluslararası mahkeme beni tutuklayamaz" demişti.
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Mısır'da yayımlanan bağımsız El Usbuh dergisi için mülakat veren El Beşir, "Diplomatik misyonlarının ötesine geçmeleri halinde yabancı büyükelçileri sınır dışı etmeye hazır olduğunu" ifade etti.
Hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından tutuklama emri çıkarılan ve daha önce de ülkesinden yabancı yardım görevlilerini atan El Beşir'in bu süreçte giderek tonunu sertleştirdiği görülürken, mülakatında, "Sınırdışı edilmeleri açık bir mesajdır ve umarım Batılılar ve Amerikalılar bunu anlar. Onların tehditlerinden ya da basın kuruluşlarının yalanlarından korkmuyoruz" dediği kaydedildi. Ömer el Beşir kimdir?Sudan'dan yabancı STK'lara sınırdışı
Mısır'da cumartesi günü yayımlanacak olan mülakatta, El Beşir, "Onlara, diplomatik misyonlarının ötesine geçmeleri halinde büyükelçileri de sınır dışı etmeye hazır olduğumuzu söylüyorum" uyarısında bulundu.
El Beşir, ülkesinin sorunlu Darfur bölgesinde 87 sivil toplum örgütünün faaliyet gösterdiğini ve bunlardan aralarında istihbarat faaliyetleri yürüten 12'sinin ülkeden atıldığını da kaydetti.
Sudan'da 2003'te başlayan iç savaş yüzünden BM'ye göre 300 bin, Hartum'a göre 10 bin kişi hayatını kaybetti. Burada faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri, yerlerinden olmuş 2,7 milyon kadar insana gıda ve sağlık yardımı yapıyor.