El Beşir dünyaya meydan okuyor - II

Sudan lideri El Beşir dünyaya meydan okudu

Tutuklama emri bile El Beşir'i 'kesmedi'

Ömer el Beşir kimdir?

Sudan'dan yabancı STK'lara sınırdışı

Mısır'da yayımlanan bağımsız El Usbuh dergisi için mülakat veren El Beşir, "Diplomatik misyonlarının ötesine geçmeleri halinde yabancı büyükelçileri sınır dışı etmeye hazır olduğunu" ifade etti.Hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından tutuklama emri çıkarılan ve daha önce de ülkesinden yabancı yardım görevlilerini atan El Beşir'in bu süreçte giderek tonunu sertleştirdiği görülürken, mülakatında, "Sınırdışı edilmeleri açık bir mesajdır ve umarım Batılılar ve Amerikalılar bunu anlar. Onların tehditlerinden ya da basın kuruluşlarının yalanlarından korkmuyoruz" dediği kaydedildi.Mısır'da cumartesi günü yayımlanacak olan mülakatta, El Beşir, "Onlara, diplomatik misyonlarının ötesine geçmeleri halinde büyükelçileri de sınır dışı etmeye hazır olduğumuzu söylüyorum" uyarısında bulundu.El Beşir, ülkesinin sorunlu Darfur bölgesinde 87 sivil toplum örgütünün faaliyet gösterdiğini ve bunlardan aralarında istihbarat faaliyetleri yürüten 12'sinin ülkeden atıldığını da kaydetti.Sudan'da 2003'te başlayan iç savaş yüzünden BM'ye göre 300 bin, Hartum'a göre 10 bin kişi hayatını kaybetti. Burada faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri, yerlerinden olmuş 2,7 milyon kadar insana gıda ve sağlık yardımı yapıyor.