El Beşir dünyaya meydan okuyor - I

Silah bırakın!

BM'ye bağlı Hollanda-Lahey'deki UCM'nin hakkında tutuklama müzekkeresi çıkardığı El Beşir; sorunlu Darfur bölgesine, bu karar sonrasındaki ikinci ziyaretini bugün yaptı. Darfur'un güneyinde Nyala kentinde bir kamyon üzerinden, binlerce silahlı milisin de aralarında bulunduğu kalabalığa seslenen El Beşir, "Batı devletleri alemi, ülkemizde kargaşa çıkarmak, Darfur'u ülkemizden koparmak istiyor" dedi.Devlet Başkanı Beşir, konuşmasında, 2003'ten beri süren iç savaşa değindi ve direnişçilere silah bırakma çağrısı yaptı."Darfur'da halkın birleşmesini istiyoruz ve evlatlarımızı, kardeşlerimizi silahlarını bırakmaya çağırıyoruz" diyen Beşir, sözlerini, "Onlara, 'Siz Darfur bölgesinin kalkınması için silaha sarıldınız, kalkınma şimdi başladı ve devam edecek' diyoruz" diye sürdürdü.

Beşir, konuşmasında daha sonra, bölgenin kalkınmasına yönelik olarak devam eden alt yapı projelerini sıraladı.



2 milyon 503 bin kilometre karelik Afrika'nın en büyük ülkesi Sudan'da batıdaki zenci bölgesi Darfur'da yerli siyah kesimin Arap iktidarı karşısında, ayrımcılığa maruz kaldıkları iddiasıyla başlattığı savaş, 6 yıl öncesine dayanıyor.



Darfur'da 2003'te direnişçilerle askerler arasında çıkan savaşın başından beri, BM'ye göre 300 bin insanın öldüğü tahmin ediliyor. Hartum yönetimi ise 10 bin kişinin öldüğünü ileri sürüyor.





