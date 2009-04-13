El Beşir de Obama'yı sevdi

Sudan Devlet Başkanı Ömer Hasan Beşir, ABD Başkanı Barack Obama'nın İslam dünyasına "olumlu işaret" göndermesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Beşir, parlamentonun açılışında yaptığı konuşmada, barış ve istikrar istediklerini belirterek, kılıçların gölgesinde ve gerginlik içinde yaşamak istemediklerini söyledi.



Dürüstlük ve saygı çerçevesinde barış ve adalet isteyenlere ellerinin açık kalacağını ifade eden Beşir, Obama'nın İslam dünyasına olumlu işaretler göndermesinin memnuniyet verici olduğunu bildirdi.



Darfur'daki 13 yardım kuruluşunun geçen ay sınır dışı edilmesi kararını savunan Beşir, bu kararın, ülkenin egemenliğinin, güvenliğinin ve bağımsızlığının korunması için alındığını belirtti.

