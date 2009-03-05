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Dünya

El Beşir: Bu bir komplo

Darfur'da insanlık suçu işlediği iddiasıyla hakkında tutuklama emri çıkarılan Sudan lideri, "Bu, ülkeme karşı bir komplo" dedi

05 Mart 2009 02:00

Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) kendisi hakkında verdiği tutuklama kararının, ülkesine karşı bir komplo olduğunu öne sürerek, kararın çalışmalarını durdurmayacağını söyledi. 

Ömer el Beşir kimdir?

Darfur'da savaş suçu işlemekle itham edilen El Beşir, bakanlar kurulu toplantısındaki konuşmasında, mahkemenin kararının, Sudan'ı ve ülke kaynaklarını kontrol altına almayı amaçlayan sömürgeciliğin yeni bir türü olduğunu kaydetti. 

Soykırımla suçlanan Sudan liderine tutuklama emri

Sudan'da görev yapan uluslararası teşkilatları da uyaran Beşir, hükümetinin, durumu istikrarsızlaştırmaya çalışan herkese karşı katı olacağını belirtti.

Mahkeme, dün Beşir hakkında insanlığa karşı suç ve savaş suçu işlemekten tutuklama kararı çıkartmıştı.

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