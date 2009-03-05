El Beşir: Bu bir komplo

Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) kendisi hakkında verdiği tutuklama kararının, ülkesine karşı bir komplo olduğunu öne sürerek, kararın çalışmalarını durdurmayacağını söyledi. Ömer el Beşir kimdir?
Darfur'da savaş suçu işlemekle itham edilen El Beşir, bakanlar kurulu toplantısındaki konuşmasında, mahkemenin kararının, Sudan'ı ve ülke kaynaklarını kontrol altına almayı amaçlayan sömürgeciliğin yeni bir türü olduğunu kaydetti. Soykırımla suçlanan Sudan liderine tutuklama emri
Sudan'da görev yapan uluslararası teşkilatları da uyaran Beşir, hükümetinin, durumu istikrarsızlaştırmaya çalışan herkese karşı katı olacağını belirtti.
Mahkeme, dün Beşir hakkında insanlığa karşı suç ve savaş suçu işlemekten tutuklama kararı çıkartmıştı.