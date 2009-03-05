El Beşir: Bu bir komplo

Darfur'da savaş suçu işlemekle itham edilen El Beşir, bakanlar kurulu toplantısındaki konuşmasında, mahkemenin kararının, Sudan'ı ve ülke kaynaklarını kontrol altına almayı amaçlayan sömürgeciliğin yeni bir türü olduğunu kaydetti.Sudan'da görev yapan uluslararası teşkilatları da uyaran Beşir, hükümetinin, durumu istikrarsızlaştırmaya çalışan herkese karşı katı olacağını belirtti.Mahkeme, dün Beşir hakkında insanlığa karşı suç ve savaş suçu işlemekten tutuklama kararı çıkartmıştı.