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Dünya

EL BARADEY: MÜBAREK DERHAL GİTMELİ ANKARA (A.A)

29 Ocak 2011 22:51

-EL BARADEY: MÜBAREK DERHAL GİTMELİ ANKARA (A.A) - 29.01.2011 - Mısır'da muhalif lider Muhammed El Baradey, Mübarek'in ülkenin iyiliği için derhal gitmesi gerektiğini söyledi. El Baradey, Katar'ın El Cezire televizyonuna yaptığı açıklamada, Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in Ahmet Şefik'i hükümeti kurmakla görevlendirmesi, Cumhurbaşkanı Yardımcılığına Ömer Süleyman'ı atamasının yeterli olmadığını bildirdi. El Baradey, devlet başkanı yardımcısı ve başbakan atanmasının yeterli olmadığını kaydetti.

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