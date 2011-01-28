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Dünya

EL BARADEİ'YE TAZYİKLİ SU ANKARA (A.A)

28 Ocak 2011 15:46

-EL BARADEİ'YE TAZYİKLİ SU ANKARA (A.A) - 28.01.2011 - Mısır'da gençler öncülüğünde gıda fiyatlarının yüksekliği, yoksulluk ve yolsuzluğa karşı tepkilerle başlayan ve 30 yıllık Hüsnü Mübarek yönetimine karşı protestolara dönüşen gösteriler dördüncü gününde kitlesel olarak başkent Kahire ve diğer kentlerde sürüyor. Polisin başkent Kahire'de, binlerce göstericiye plastik mermi, göz yaşartıcı gaz, cop  ve tazyikli su ile müdahale ettiği haberleri geliyor. Uluslararası ajanslar, reform yanlısı muhalif lider olarak sahneye çıkan ve yandaşlarıyla bugünkü gösterilere katılan Muhammed El Baradei'nin de polisin tazyikli su müdahalesine maruz kaldığını duyurdu. AP ajansı, korumak için El Baradei'yi kuşatan yandaşlarının bazılarına polisin copla müdahale ettiğini kaydetti. Mübarek yönetimine karşı sloganlar atan göstericilerin de polise taş atarak karşılık verdiği haber veriliyor.  Aralarında Süveyş'in bulunduğu diğer kentlerdeki gösterilere de polisin müdahale ettiği yönünde haberler bulunuyor. Bu arada, El Cezire televizyonu, göstericilerin cumhurbaşkanlığı yakınında toplanmaya başladığını duyurdu.

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