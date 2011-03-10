-EL BARADEİ'NİN ADAYLIK ŞARTI KAHİRE (A.A) - 10.03.2011 - Cumhurbaşkanlığına aday olacağını açıklayan Mısır muhalefet lideri Muhammed El Baradei, mevcut liderlerin önerdiği reformlar değil gerçek bir demokratik sistem getirilmesi halinde cumhurbaşkanlığı yarışına katılacağını söyledi. Özel ONTV'ye açıklamalarda bulunan Baradei, 19 Martta yapılacak anayasa değişikliği referandumunda olumsuz oy kullanacağını belirterek, tamamen yeni bir anayasanın yapılması gerektiğini belirtti. Baradei, "Bu anayasal değişikliğe oy vermeyeceğim, bu değişikliklere karşı oy kullanacağım" diyerek, mevcut anayasanın yeniden düzenlenmesinin devrime hakaret olacağını ifade etti. Baradei, bunu yerine yeni bir anayasayla cumhurbaşkanlığı ve daha sonra da genel seçimlerin yapılması gerektiğini bildirdi. Mısır'a demokrasi getirmek için yapılan anayasal değişikliklerin "yapay" olduğunu belirten Baradei, ülkenin askeri yöneticilerinden bu girişimleri rafa kaldırmalarını veya referandumu ertelemelerini istedi. Anayasa değişikliklerinin cumhurbaşkanının yetkilerini sınırlandırmadığını ve siyasi partilere seçimler için yeteri kadar zaman tanımadığını belirten Baradei, bu durumda eski cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in partisinin kalıntılarıyla Müslüman Kardeşlerin seçimi kazanacağını söyledi.