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Dünya

EL BARADEİ POLİS ABLUKASINDA  ANKARA (A.A)

28 Ocak 2011 15:55

-EL BARADEİ POLİS ABLUKASINDA  ANKARA (A.A) - 28.01.2011 - Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'e karşı protesto gösterisinin yapıldığı Mısır'da muhalif lider Muhammed El Baradei'in polis ablukasına alındığı bildirildi. Polisin, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun (UAEK) eski Başkanı El Baradei'nin bulunduğu bölgeyi terk etmesine izin vermediği belirtildi. El Baradaei'nin başkent Kahire'de cuma namazını kıldığı caminin dışında gösteriler başlamıştı. Polisin Kahire'de, binlerce göstericiye plastik mermi, göz yaşartıcı gaz, cop  ve tazyikli suyla müdahale ettiği ifade edilmişti.  Uluslararası ajanslar, reform yanlısı muhalif lider olarak sahneye çıkan ve yandaşlarıyla bugünkü gösterilere katılan El Baradei'nin de polisin tazyikli su müdahalesine maruz kaldığını duyurmuştu.

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