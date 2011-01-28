-EL BARADEİ POLİS ABLUKASINDA ANKARA (A.A) - 28.01.2011 - Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'e karşı protesto gösterisinin yapıldığı Mısır'da muhalif lider Muhammed El Baradei'in polis ablukasına alındığı bildirildi. Polisin, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun (UAEK) eski Başkanı El Baradei'nin bulunduğu bölgeyi terk etmesine izin vermediği belirtildi. El Baradaei'nin başkent Kahire'de cuma namazını kıldığı caminin dışında gösteriler başlamıştı. Polisin Kahire'de, binlerce göstericiye plastik mermi, göz yaşartıcı gaz, cop ve tazyikli suyla müdahale ettiği ifade edilmişti. Uluslararası ajanslar, reform yanlısı muhalif lider olarak sahneye çıkan ve yandaşlarıyla bugünkü gösterilere katılan El Baradei'nin de polisin tazyikli su müdahalesine maruz kaldığını duyurmuştu.