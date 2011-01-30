-EL BARADEİ: MÜBAREK İSTİFA ETMELİ WASHINGTON (A.A) - 30.01.2011 - Mısırlı muhalif lider Muhammed El Baradei, Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek'in, bir ulusal birlik hükümetinin önünü açmak için ''bugün'' istifa etmesi gerektiğini söyledi. El Baradei, CNN televizyonuna yaptığı açıklamada, ''Mübarek'in bugün istifa etmesi gerektiği Mısır'daki herkesçe malumdur'' dedi. Muhalif lider, Hüsnü Mübarek'in istifasını bir ulusal birlik hükümetinin, onu da özgür ve adil seçimlerin takip etmesi gerektiğini ifade etti. Bir ulusal birlik hükümetinin kurulmasını müzakere etmek için popüler ve siyasi vekaletinin olduğunu dile getiren El Baradei, ''Yakında orduyla temas halinde olacağımı umuyorum. Birlikte çalışmamız gerekiyor. Ordu Mısır'ın bir parçası'' diye konuştu. El Baradei, ABD'nin Mısır'daki politikasının ''güvenirliliğini kaybetmekte olduğunu'' da sözlerine ekledi. Mısır'daki en büyük muhalefet örgütü Müslüman Kardeşler ve diğer muhalif hareketler, muhalif lider Muhammed El Baradei'i müzakereci olarak tanınmasına karar vermişti.