-EL BARADEİ EV HAPSİNDE ANKARA (A.A) - 28.01.2011 - Mısır'da reformcu muhalif lider Muhammed El Baradei'nin ev hapsine alındığı bildirildi. Polis El Baradei'nin başkent Kahire'deki evinin önüne konuşlanarak, Baradei'ye evinden çıkamayacağını söyledi. Polisin daha önce de El Baradei'nin cuma namazı için gittiği camiden çıkmasına izin vermediği haber verilmişti. Baradei'nin birkaç saat sonra göstericilerle barışçı yürüyüşe katıldığı bildirilmişti. Bu arada Kahire'deki protestocuların ordudan yardım istediği belirtildi. Göstericilere göz yaşartıcı gaz ve plastik mermilerle müdahale eden polisin şiddetinden şikayetçi olan protestocuların "Ordu nerede? Gelin, polis bize neler yapıyor görün. Orduyu istiyoruz" şeklinde sloganlar attıkları kaydedildi.