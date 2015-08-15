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Dünya
Deutsche Welle

'El Bağdadi yardım görevlisine tecavüz etti'

IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi'nin ABD'li yardım görevlisi Kayla Mueller'e tecavüz ettiği ileri sürüldü

15 Ağustos 2015 19:59

Amerikan televizyon kanalı ABC, 26 yaşındaki yardım görevlisi Kayla Mueller'in Suriye'de rehin tutulduğu sırada IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi tarafından defalarca tecavüz edildiğini aktardı. Kanal haberini Suriye'de görev yapan Amerikalı ajanların ve öldürülen yardım görevlisinin ailesinin ifadelerine dayandırdı.

Yardım görevlisinin anne ve babası ABC'ye yaptığı açıklamada, "Hükümet tarafından bize Kayla'nın işkence gördüğü ve el Bağdadi'nin malı olduğu söylendi" dedi. Genç kadının, daha sonra ABD'nin bir hava operasyonunda öldürülen IŞİD yöneticilerinden Ebu Sayyaf'ın evinde tutulduğu belirtildi.

Haberde, Mueller'in Ebu Sayyaf'ın evine bizzat el Bağdadi tarafından getirildiği ve daha sonra Ebu Sayyaf'ın evini sık sık ziyaret eden el Bağdadi'nin Mueller'i cinsel ilişkiye zorladığı anlatıldı. Ayrıca aynı evde iki Ezidi kadının da seks kölesi olarak tutulduğu ileri sürüldü.

Amerikan medyası geçen aylarda Mueller'in yazdığı bir mektubu gündeme getirmişti. Mektupta Mueller'in güvenli bir yerde tutulduğu ve kendisine iyi davranıldığını yazdığı ileri sürülüyor.

Kayla Mueller, Ağustos 2013'te Suriye'de kaçırılmış ve militanlar Mueller'in serbest bırakılması için 5 milyon dolar fidye istemişti. IŞİD, Mueller'in geçen şubat ayında ABD'nin bir saldırısında Rakka'da öldüğünü öne sürüyor. Bu iddiayı doğrulamayan Amerikalı yetkililer, Mueller'in nasıl öldüğünün hala belirsiz olduğunu belirtiyor.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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