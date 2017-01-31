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"El Bab'daki Türk askerleri IŞİD'e DTÖ diyor" iddiası

"Bab artık yakın değil, dünkü bombardımanda ise Hastane tepesinin rakımının 1-2 metre düştüğünü söylüyorlar"

31 Ocak 2017 15:48

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin öncülüğünde Suriye'ye yönelik sürdürülen Fırat Kalkanı Harekâtı'nın El Bab ayağındaki çatışmalar devam ediyor.  El Bab'daki operasyonlardan bir fotoğraf paylaşan terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, Bab'daki Türk askerlerinin IŞİD'de DTÖ dediklerini söyledi.

Terör ve Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, Fırat Kalkanı Operasyonu'nun 161. gününde sıcak çatışmaların yaşandığı El Bab'tan bir fotoğraf paylaştı.

Ağar, El Bab'ın artık çok yakın olduğunu belirttiği paylaşımında, "Fotoğraftaki bina içinde sıkı maç çıkmış. IŞİD'e orada fena sopa atmışlar. Bina çatışma şiddetinin izlerini taşıyor. Duvarlar, merdivenler çökmek üzere. Buna rağmen komandolar ele geçirdikleri hakim noktadaki bu binanın üst katına çıkıyorlar.

Dertleri, buradan IŞİD'in tank, BMP ve bombalı araçlarını avlamak. Bunu da ellerindeki hafif tanksavar silahları LAW'larla yapacaklar. Temas hattı o kadar yakın yani. Bab ise artık yakın değil... Çok yakın. Dünkü bombardımanda ise Hastane tepesinin rakımının 1-2 metre düştüğünü söylüyorlar!!! Bu arada bizim çocuklar IŞİD'e "DTÖ" diyorlar' dedi.

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