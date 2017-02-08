El Bab'daki IŞİD saldırısında şehit olan asker sayısı 5'e yükseldi!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Özgür Suriye Ordusu'yla (ÖSO) birlikte gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı harekâtı kapsamında devam eden El Bab'da operasyonda IŞİD saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda 5 asker şehit oldu, 14 asker de yaralandı.

Suriye'de Fırat Kalkanı harekatı devam ederken, El Bab kentinde IŞİD'lilerin saldırısında 2 asker şehit oldu. Yaralanan askerler tedavi için Kilis Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, şehit askerler ise helikopter ile Gaziantep'e getirildi. Öğleden sonra süren çatışmalarda iki asker daha şehit oldu ve şehit sayısı 4'e yükseldi. Başbakan Yıldırım ile Yılbaşı gecesi yemek yiyen ve Yıldırım'ın ailesini aradığı Uzman Çavuş Mahmut Uslu'nun da El Bab'da şehit düştüğü bildirildi. Saat 23:40 sularında gelen son dakika bilgisine göre El Bab kentinde IŞİD'li teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan bir asker daha şehit oldu.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında 8 Şubat 2017 sabah saatlerinde DEAŞ terör örgütü ile süren çatışmalar esnasında iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 15 kahraman silah arkadaşımız ise hafif şekilde yaralanmıştır. Yaralılar derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz.

TSK'ya bağlı özel kuvvetler ve komandolar dün gece yarısından sonra Özgür Suriye Ordusu'yla birlikte El Bab'daki önemli noktaların ele geçirilmesi amacıyla operasyon başlatmıştı.

Genelkurmay Başkanlığı, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada El Bab'daki önemli mevzilerin ele geçirildiğini duyurmuştu.