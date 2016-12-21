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BBC Türkçe

El Bab'daki çatışmada 4 asker hayatını kaybetti

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab ve civarında sürmekte olan çatışmalar esnasında, 4 Türk askerinin hayatını kaybettiği açıklandı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bilgilendirme mesajında "bölgede çatışmaların yoğun olarak devam ettiği" de bildirildi.

21 Aralık 2016 15:08

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab ve civarında sürmekte olan çatışmalar esnasında, hayatını kaybeden askerlerin sayısı 4'e yükseldi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin devam eden çatışmalarla ilgili son bilgilendirme notunda, yaralı sayısının ise 15' e yükseldiği, yaralılardan bazılarının durumunun ağır oluğu açıklandı.

TSK notunda, "bölgede çatışmalar yoğun olarak devam etmektedir" ifadesi de yer aldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan ilk açıklamada, çatışmaların El Bab'a hakim bir tepenin yamacında sürdüğü ifade edilerek şu bilgiler verilmişti:

"Çatışmalar, El Bab'ta merkezde bulunan ve uzun süredir hastane özelliğini yitirerek teröristlerin barınma ve silah/cephane deposu haline getirilen büyük şehir hastanesi civarında sürmektedir. Bu hastanenin bulunduğu bölge DEAŞ'ın en yoğun koruduğu ve tahkim ettiği bir alandır

Fırat Kalkanı Harekatı 24 Ağustos tarihinde başlamıştı.

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