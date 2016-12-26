El Bab'da yaralanan asker yaşananları anlattı: Aracın içindeki korkuyordu, erken patlattı

Suriye'nin kuzeyinde yürütülen Fırat Kalkanı Harekâtı'nde yer alan ve El-Bab bölgesinde IŞİD'in intihar saldırısı sonucu yaralanan Kırıkkaleli Uzman Onbaşı Niyazi Pekdoğan bölgede yaşanan çatışmaları anlattı. Pekdoğan "En fazla yapabildikleri, bombalı araç yolluyorlar. Onu da bir şekilde durdurarak imha ediyoruz" dedi.

Türkiye ve desteklediği Özgür Suriye Ordusu'nun Suriye'nin El Bab kasabasını almak için düzenlediği operasyon devam ederken, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) buradan kaçmaya çalışan 30 sivilin IŞİD tarafından öldürüldüğünü açıkladı.

TSK'dan gönderilen bilgilendirme notunda, dün IŞİD'in mayın ve el yapımı patlayıcılarla düzenlediği saldırıda El Bab'dan kaçmaya çalışan en az 30 sivilin hayatını kaybettiği, çok sayıda sivilin de yaralandığı bildirildi.

Açıklamada "İstihbarat, keşif ve gözetleme vasıtaları ile elde edilen bilgiler, telsiz görüşmeleri ve alınan duyumlarda; IŞİD’ın sivilleri tehdit ederek Bab meskun mahallinde kalmaya zorladığı, ana yol ve sokaklarda çok sayıda barikat ve engeller kurarak çıkışlarını engellediği, mayın ve el yapımı patlayıcı kullanarak harekete duyarlı sensörler ile çok sayıda tuzak hazırladığı el yapımı patlayıcıları arazi, yol, bina yapısına uygun malzemeler ile kamufle ederek doğal görünüm sağladığı, bu hazırlanan tuzaklar sonucunda da her gün onlarca masum sivilin, özellikle çocukların hayatını kaybettiği" belirtildi.

Çatışmada yaralanan asker yaşananları anlattı

Suriye'nin El-Bab bölgesinde 16 askerin şehit olduğu çatışmalarda bombalı aracın patlaması sonucu yıkılan duvarın altında kalarak yaralanan Kırıkkaleli Uzman Onbaşı Niyazi Pekdoğan ise çatışmaları anlattı. Saldırıda kolları ve bacaklarında yaralar ile kaburga kemiklerinde kırık oluşan Pekdoğan, Gaziantep'teki tedavisinin ardından Kırıkkale'deki babaevine geldi. Tedavisi devam eden Pekdoğan, birliğine ve arkadaşlarına kavuşacağı günü bekliyor.

Pekdoğan, yaptığı açıklamada, Kayseri 1. Komando Tugayındayken, Fırat Kalkanı Harekatı başladığı gün operasyona katılmak için görevlendirildiğini söyledi.

El-Bab'da görevde bulundukları sırada çatışma çıktığını dile getiren Pekdoğan, "En son çıkan çatışmada canlı bombanın araçla kendisini patlatması sonucu yakınımda olan duvar yıkıldı ve altında kalarak yaralandım." diye konuştu.

"Yerin altındaki tünellerden çıktılar"

"Tanklar, obüsler ve uçaklar sürekli bombaladığı için teröristler kafalarını bile kaldıramıyor." diyen Pekdoğan, şunları kaydetti:

"En fazla yapabildikleri, bombalı araç yolluyorlar. Onu da bir şekilde durdurarak imha ediyoruz. Çatışma olduğu haberi geldi. Biz de ek takviye olarak gittik.

"Bayağı terörist öldürdük"

Çatışmada bayağı terörist öldürdük. El-Bab Hastanesini almıştık. Hastanenin duvarını siper almıştık. Yerin altındaki tünellerden çıktılar. Sürekli yer değiştiriyorlar. Ateş ediyorlar ancak kafaları gözükmüyor. Yer değiştirerek ateş ediyorlar. Biz de bu tünellerin birkaçını tespit ettik ve patlattık. Başka bir yerden daha çıktılar. Bölme yerleri varmış. Oradan çıkarak canlı bombalı araçla üzerimize doğru geldiler. O arada bomba patladı.

Aracın içindeki korkuyorsu erken patlattı

Aracın içerisindeki çocuk korkuyordu ve erken patlattı, duvar üzerimize yıkıldı. Arkadaşlarımla duvarın altında kaldık. Timde 8 yaralı asker arkadaşım var. Hepsiyle telefonda görüşüyorum. Hepsinin durumu iyi Allah'a şükür."

Birliğine dönmek istiyor

Pekdoğan, kolları ile bacaklarında güçsüzlük olduğunu ve 2-3 kaburgasının kırıldığını, Gaziantep'teki tedavisinin ardından ailesinin yanında istirahate geldiğini anlattı. Tedavisi sonrası tekrar birliğine ve arkadaşlarının yanına dönmek istediğini vurgulayan Pekdoğan, "Görevimin başına geçip arkadaşlarıma yardım etmek istiyorum. Bu vatan hepimizin. Biz savunmazsak kim savunacak? Türkiye'mizin birliği ve güvenliği için her şekilde ve her yerde Türk askeri olarak görevimizi yapmaya hazırız. Gerekirse şehit oluruz. Vatanımız sağ olsun. Şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun." şeklinde konuştu.