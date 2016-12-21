El Bab'da Türk askerine ikinci saldırı; 4 şehit, 15 yaralı!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Suriye'nin El Bab bölgesinde sürdürülen Fırat Kalkanı harekâtı kapsamındaki IŞİD'in gün içerisindeki ikinci saldırısında 4 asker şehit oldu, 15 asker de yaralandı. Saldırılar sonrası yapılan operasyonda 45 IŞİD militanının öldürüldüğü bildirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan ve 120’nci gününe giren Fırat Kalkanı harekatı ile desteklenen Özgür Suriye Ordusu mensuplarının ilerlemeye çalıştığı El Bab yakınlarındaki Türk askerlerinin konuşlu olduğu sahra hastanesinin kurulu olduğu bölgeye IŞİD militanlarınca saldırı düzenlendi. Çıkan çatışmada çok sayıda IŞİD'li etkisiz hale getirilirken, şehit ve yaralılar olduğu belirtildi. IŞİD saldırısının püskürtülmesinin ardından yaralıların sınır hattına taşınması için çalışma başlatıldı.

Kar yağışı nedeniyle ulaşımın güçlükle sağlandığı öğrenilirken, yaralı askerlerin getirileceği Kilis ve Gaziantep’teki hastanelerde teyakkuz durumuna geçildi. Hain saldırıda şehit düşen askerlerin de bölgeye sevk edilen ambulans ve helikopterler ile Gaziantep Adli Tıp Kurumu’na taşınması için çalışma başlatıldığı bildirildi.

TSK: El Bab Halep yolunda tam kontrol sağlandı

Türk Silahlı Kuvvetleri, son saldırıdan önce Fırat Kalkanı harekâtı kapsamında El Bab Halep yolunda tam kontrolün sağlandığını duyurdu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Harekatın 120'nci günündeki çatışmalarda muhalif unsurlardan oluşan özel görev kuvvet gruplarınca havadan ve karadan sağlanan yoğun ateş desteğiyle El Bab-Halep yolunda tam kontrol sağlandı.

Terör örgütü DEAŞ hedefleri ateş destek vasıtalarıyla ateş altına alınırken, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçaklar tarafından El Bab bölgesinde belirlenen DEAŞ'a ait 48 hedef imha edildi.

TSK'ya ait bir aracın geçişi sırasında el yapımı patlayıcının (EYP) infilak ettirilmesi sonucu 4 asker hafif yaralandı. Ayrıca El Bab bölgesinde bulunan, terör örgütü DEAŞ tarafından tuzaklanan 53 el yapımı patlayıcı etkisiz hale getirildi.

İlk saldırı sabah gerçekleşti

Fırat Kalkanı harekâtı kapsamında düzenlenen El Bab operasyonunda yaralanan 6 asker Türkiye’ye getirildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Fırat Kalkanı harekatının 120’nci gününde El-Bab operasyonunu yürüten Türk askerlerine saldırı yapıldı. Yaralanan 6 asker, saldırı bölgesinden yoğun kar yağışına rağmen zırhlı ambulanslar ile tahliye edilerek Kilis'in Elbeyli ilçesi Çobanbey Sıhhi Tahliye noktasına getirildi. Burada 6 ayrı ambulansa alınan yaralı askerler Kilis Devlet Hastanesi’ne getirildi. Yaralı askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu hem Kilis’te, hemde EL-Bab bölgesinde yoğun kar yağışı olduğu öğrenildi.