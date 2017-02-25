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El Bab'da şehit olan Astsubay Hasan Çoban son yolculuğuna uğurlandı

Astsubay Kıdemli Çavuş Hasan Çoban'ın cenazesine yaklaşık 10 bin kişi katıldı

25 Şubat 2017 22:18

Suriye’nin kuzeyinde IŞİD’e karşı yürütülen Fırat Kalkanı kapsamında El Bab’da yaşanan saldırıda şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Hasan Çoban son yolculuğuna uğurlandı.

Çocan için memleketi Burhaniye Koca Cami'de düzenlenen cenaze töreninde ayakta durmakta zorlanan babası İbrahim Çoban ve annesi Arife Çoban, getirilen sandalyeye oturtuldu. Çoban’ın kardeşleri Mustafa Çoban ve Müşerref Çoban başta olmak üzere ailenin gözyaşları üzüntü verdi.

DHA'da yer alan habere göre, törene Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal, Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner, Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Balıkesir Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, askeri yetkililer, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, üyeleri, çevre il ve ilçelerden gelen vatandaşların da aralarında bulunduğu yaklaşık 10 bin kişi katıldı.

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