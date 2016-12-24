El Bab'da şehit olan askerin ağabeyi: Dedem Suriye'yi çok sevdiği için anneme Suriye adını vermiş

Suriye El Bab'da şehit düşen Osman Çelik'in annesinin adının Suriye Çelik olduğu ortaya çıktı. Şehidin ağabeyi Ozan Çelik, annesinin isim hikayesini "Dedem uzun yol şoförüyken Suriye'de çok kalmış. Suriye'yi çok sevdiği, Halep'in güzelliğinden çok etkilendiği için doğduğunda anneme Suriye adını vermiş" sözleriyle anlattı.

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Türkiye dün El Bab'da şehit düşen 16 askerinden 14'ünü gözyaşlarıyla toprağa verdi. Habertür'ün haberine göre, piyade uzman çavuş Osman Çelik'in cenazesi Kayseri'deydi, yanında kendisi gibi şehit olan silah arkadaşı Mehmet Kökkaya vardı.

Anne, cenaze töreninde oğlunun asker parkasına sarılarak gözyaşı döktü. Anne Suriye çelik, cenazede sağlık ekiplerinin desteğiyle güçlükle ayakta durabildi.

Şehidin ağabeyi Ozan Çelik, annesinin isim hikayesini "Dedem uzun yol şoförüyken Suriye'de çok kalmış. Suriye'yi çok sevdiği, Halep'in güzelliğinden çok etkilendiği için doğduğunda anneme Suriye adını vermiş" sözleriyle anlattı.