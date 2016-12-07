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BBC Türkçe

El Bab'da saldırı: Bir Türk askeri hayatını kaybetti

Suriye'nin El Bab bölgesinde Türk komando taburunun bulunduğu bölgeye bomba yüklü araçla saldırı düzenledi. Saldırıda bir asker hayatını kaybetti. Biri ağır altı asker yaralandı.

07 Aralık 2016 16:21

Suriye'nin El Bab bölgesinde Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında operasyonların sürdüren Türk komando taburunun bulunduğu bölgeye bomba yüklü araçla saldırı düzenledi.

Saldırıda bir asker hayatını kaybetti, altı asker yaralandı.

Tedavi altına alınan yaralı askerlerden birinin durumu ağır.

Doğan Haber Ajansı, saldırının Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütü militanları tarafından düzenlendiğini duyurdu. Ajans saldırıda muhaliflerin oluşturduğu Özgür Suriye Ordusu'ndan (ÖSO) bazı askerlerin yaralandığını da bildirdi.

El Bab neden önemli?

Genelkurmay Başkanlığı tarafından saldırıyla ilgili yapılan bilgilendirmede şöyle:

"Sabah saatlerinde bombalı araç ile yapılan saldırıda 1 kahraman silah arkadaşımız şehit, 1'i ağır olmak üzere 6 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır."

Genelkurmay Başkanlığı ayrıca El Bab'a düzenlenen hava harekâtında IŞİD'e ait 12 hedefin vurulduğunu ve ilk belirlemelere göre 23 IŞİD'linin öldürüldüğünü açıkladı.

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