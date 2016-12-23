El Bab'da IŞİD tuzağı; 16 askerin şehit düştüğü 3 günlük çatışmalarda neler yaşandı?

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) devam eden Fırat Kalkanı harekâtı kapsamında El Bab’da 3 gün içinde 16 asker şehit oldu. Salı ve çarşamba günü 14 asker şehit olurken dün de 2 asker şehit düştü. IŞİD'in sis sebebiyle görüşün azalmasını fırsat bilerek canlı bomba saldırısı yaptığı ortaya çıktı. Askeri kulislerden sızan bilgilere göre, El Bab civarı ile dış mahallelerinde operasyonu yürüten Özel Kuvvetler (Bordo Bereliler) ile komando timleri, kentin batı kesiminde Şeyh Akil Tepesi’nde IŞİD'in karargâh ve cephanelik olarak kullandığı eski şehir hastanesine girme planını salıyı çarşambaya bağlayan gece devreye soktu. Bu karargâh, IŞİD'in El Bab’daki en büyük yığınağı olduğu için hastanenin ele geçirilmesi durumunda, terör örgütünde ciddi bir kırılma yaşanacağı değerlendirildi. Öte yandan IŞİD, El-Bab saldırısında Türk askerlerinin şehit olmasına neden olan Filistinli intihar bombacısının fotoğrafını yayınladı. Örgütün iddiasına göre saldırgan, Gazze’den Suriye’ye giderek IŞİD saflarına katıldı.

Havan ve ağır makineli saldırısı

Hürriyet'ten Uğur Ergan'ın haberine göre, timler gece Şeyh Akil Tepesi’ne sızarak bir kesimini kontrol altına aldı. Ancak çarşamba sabahı günün aydınlanmasıyla birlikte tepenin çevresinde IŞİD mevzilerinden yoğun havan, uçaksavar ve ağır makineli tüfek atışı başladı. Türk savaş uçaklarının IŞİD mevzilerine yoğun bombardımanına rağmen atılan havan mermilerinden 4 asker şehit düştü. Tepe ve eteklerinde çatışmalar devam ederken öğlen yoğun sis ve kar bastırdı. 10 metreye kadar düşen görüş mesafesi nedeniyle yön belirlemede de sıkıntılar oldu. Bu nedenle kimi zaman IŞİD mevzilerinde teröristlerle göğüs göğüse çarpışmalar yaşandı.

Kayseri komando takviye gitti

Hava durumu değişikliğini fırsat bilen IŞİD’li teröristler, bombalı araçla Özel Kuvvetler’in olduğu bölgeye sızdı. Bombalı aracın patlatılması sonucu 5 Özel Kuvvet mensubu şehit düştü. Şeyh Akil Tepesi’ndeki timlere destek için geçen hafta PKK’nın hedefi olan Kayseri Komando Tugayı’na bağlı timler harekete geçti. Komando timleri, bölgeye takviyeye giderken IŞİD yine sisi fırsat bilerek iki yerde daha bombalı araç patlattı. Bu saldırılarda da 5 asker şehit düştü. TSK’nın Fırat Kalkanı Harekâtı’nın 121. gününe ilişkin yaptığı bilgilendirmeye göre, dün de 2 asker şehit düştü.

İntihar bombacısı Gazze'den

Erbil merkezli Rudaw internet sitesinin haberine göre terör örgütü IŞİD, El-Bab saldırısında Türk askerlerinin şehit olmasına neden olan Filistinli intihar bombacısının fotoğrafını yayınladı. Örgütün iddiasına göre saldırgan, Gazze’den Suriye’ye giderek IŞİD saflarına katıldı.