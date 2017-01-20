El Bab'da IŞİD saldırısı: 5 asker hayatını kaybetti

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'ın Suflaniyah bölgesinde Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütünce bombalı araç ile düzenlenen saldırıda 5 askerin hayatını kaybettiğini, 9 askerin de yaralandığını açıkladı.

TSK'dan yapılan yazılı açıklama şöyle:

"20 Ocak 2017 tarihinde sabah saat 13:40 sularında, El Bab'ın Suflaniyah bölgesinde DAEŞ TÖ mensubu teröristlerce gerçekleştirilen Bombalı Araç saldırısı sonucunda maalesef 5 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 9 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Yaralılar derhal hastaneye sevk edilmiş olup tedavilerine başlanılmıştır.

"Saldırıda hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımıza ve Yüce Milletimize başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz."

Daha sonra, yaralı askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı açıklandı.

TSK'dan daha önce yapılan açıklamada ise Fırat Kalkanı Harekâtı'nın 150. gününde, IŞİD'e ait 224 hedefin imha edildiği, örgüt mensubu 23 kişinin de öldürüldüğü belirtilmişti.

Fırat Kalkanı Harekâtı, 24 Ağustos 2016'da başlatılmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün muhtarlara hitaben yaptığı konuşmada, Suriye'de süren operasyonlarda bugüne kadar 45 askerin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Erdoğan, "Bizi tehdit eden hangi unsur varsa o unsurları bölgeden temizleyeceğiz. Terörden arındırılmış güvenli bölge diyoruz, bu bizim hakkımız" demişti.