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BBC Türkçe

El Bab'da IŞİD saldırısı: 1 asker hayatını kaybetti

Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'na katılan Türk birliğine yönelik El Bab'da gerçekleşen IŞİD (Irak Şam İslam Devleti) saldırısında bir uzman çavuş hayatını kaybetti, 2 asker yaralandı.

29 Ocak 2017 19:24

Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'na katılan Türk birliğine yönelik El Bab'da gerçekleşen IŞİD (Irak Şam İslam Devleti) saldırısında bir uzman çavuş hayatını kaybetti, 2 asker yaralandı.

Doğan Haber Ajansı'na göre Suriye'nin El Bab bölgesindeki birliğe, öğle saatlerinde IŞİD tarafından bir saldırı düzenlendi.

Saldırıda uzman çavuş Ayhan Elmacı hayatını kaybetti, iki asker yaralandı. Yaralı askerler Gaziantep ve Kilis'te tedaviye alınırken, uzman çavuşun cenazesi helikopter ile Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.

Otopsisi yapılan uzman çavuş Elmacı, saat 17.30'da düzenlenecek törenle memleketi İzmir'e gönderilecek.

TSK'nın ÖSO (Özgür Suriye Ordusu) mensuplarının da katılımıyla gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı Harekâtı 24 Ağustos'ta başlamıştı.

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