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Dünya

El Bab'da el yapımı patlayıcı infilak etti: 4 yaralı

Yaralanan 4 çocuk Kilis’in Elbeyli ilçesi Çobanbey Sıhhi Tahliye noktasına getirildi

26 Nisan 2017 02:17

Suriye’nin Halep kentine bağlı El Bab ilçesinde el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu 4 çocuk yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesine getirilerek tedavi altına alındı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ateş desteği ile Özgür Suriye Ordusu kontrolüne geçen El Bab'da IŞİD terör örgütü tarafından döşenen bir el yapımı patlayıcı infilak etti. Aynı aileden 4 çocuk yaralandı. Yaralanan 4 çocuk Kilis’in Elbeyli ilçesi Çobanbey Sıhhi Tahliye noktasına getirildi. Yaralılar buradan ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesine getirilerek tedavi altına alındı.
 

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