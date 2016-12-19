El Bab'da bir Türk askeri yaşamını yitirdi

Türk askerlerinin Suriye'nin El Bab kentinde saldırıya uğramasının ardından bir uzman çavuş yaşamını yitirdi, dokuz asker de yaralandı. Reuters, saldırının bomba yüklü araçla gerçekleştirildiğini açıkladı.

Saldırı sonrası durumu ağır olan bir asker helikopterle Gaziantep'teki Şahinbey Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne getirilirken diğer askerler ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Saldırının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) de bir açıklama yaptı. "Fırat Kalkanı Harekatı'nda bir personelimiz şehit oldu" ifadelerini kullanan TSK, Irak Şam İslam Devleti'ne (IŞİD) ait 52 hedefin imha edildiğini ve 11 IŞİD militanının öldürüldüğünü belirtti.

Saldırıda Suriyeli muhaliflerden de dört kişi yaralandı.

Türkiye'nin Suriye'deki muhalif güçlerle birlikte başlattığı Fırat Kalkanı operasyonunun 118. gününde gerçekleştirilen bu saldırının ardından, operasyon boyunca yaşamını yitiren Türk askerlerinin sayısı 21'e yükselmiş oldu.