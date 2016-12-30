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El Bab'da bir asker şehit oldu!

Operasyon kapsamında şimdiye kadar 39 asker şehit oldu

30 Aralık 2016 02:48

Suriye’de yürütülen Fırat Kalkanı Harekâtı’nda, El Bab bölgesindeki çatışmalarda bir uzman çavuş şehit oldu. Operasyon kapsamında 9 Türk askeri yaralandı. Yaralanan askerler Kilis’e getirilerek hastanede tedaviye alındı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Fırat Kalkanı Harekâtı’nın 128’inci gününde Suriye’nin El Bab bölgesinde akşam saatlerinde şiddetlenen çatışmalarda bir asker şehit oldu, 9 asker yaralandı.

Yaralı askerler sınır hattına ulaştırılarak burada hazır bekletilen ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi’ne getirildi. 

Fırat Kalkanı Harekâtı'nın 39'uncu şehidi olan uzman çavuşun cenazesinin Gaziantep'e getirileceği belirtildi.

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