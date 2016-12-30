T24 LogoT24 Logo
Gündem

"El Bab'da 16 askerin şehit olduğu saldırıya ilişkin IŞİD'le istihbarat paylaşıldı" iddiası

Bakanlar Kurulu'nda IŞİD'in elindeki rehin tutulan askerlere yönelik incelemenin de sürdüğü belirtildi

30 Aralık 2016 13:45

El Bab'da 16 askerin şehit olduğu IŞİD'in intihar saldırısıyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, son Bakanlar Kurulu toplantısında gündem El Bab'da Türk birliğinin bulunduğu yerin kötü hava koşulları ve sise rağmen IŞİD tarafında tam olarak belirlenmesinde, terör örgütüyle koordinat ve istihbarat paylaşanların etkili olduğu iddiası tartışıldı. 

Aralık’ta El Bab’taki Türk birliğine ardarda yapılan 16 Türk askerinin şehit olduğu saldırılara ilişkin şüpheler gündeme getirildi. DEAŞ’ın havan saldırısının yanısıra ve üç ayrı yerde bombalı aracın patlatılmasında, “istihbaratı ve koordinatı tüm verdi” sorusu tartışıldı. Kötü havakoşulları ve sise rağmen, DEAŞ’ın Türk birliğinin bulunduğu bölgeyi tam olarak vurabilmesinin ve dört ayrı noktadan saldırmasının, örgütün tek başına organizasyonu olmadığı, bazı kaynaklar tarafından istihbarat paylaşımının yapıldığı öne sürüldü.

 

Farklı hesaplar

 

Güvenlik toplantılarında da Musul’un ele geçirilmesi için rol üstlenmeye çalışan bazı grupların, burada başarısız olmasının ardından El Bab’a yönelerek, dolaylı olarak DEAŞ’a destek verdiği ifade edildi. Bu grupların, Türkiye’nin işini zorlaştırmak için güç birliği yaptığı, bunun kimi zaman silah, kimi zaman da istihbarat ve koordanat paylaşımı şeklinde olduğu dile getirildi. Amacın, Türkiye’nin Kürt kooridoru oluşmasına yönelik girişimini kırmak ve buradan diğer bölgelere yönelmesini engellemk olduğu ifade edildi.

 

Erdoğan'ın sözleri

 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, önceki gün yaptığı açıklamada, koalisyongüçlerinin Fırat Kalkanı Harekâtı’na destek vermediğini dile getirmiş, “Tam aksine terör örgütüne, DEAŞ da dahil olmak üzere, YPG, PYD bunlara destek veriyorlar. Elimizde belgeleri var” demişti. Erdoğan’ın bu sözleri yankı uyandırırken, ABD Beyaz Saray sözcüsü bu iddiaların doğru olmadığnı dile getirmişti.

 

Görüntülere teknik inceleme

 

Toplantılarda, DEAŞ’ın elinde esir olan üç Türk askerinin yakıldığı iddia edilen videonun teknik incelemesinin yapıldığı, görüntülerin montaj olduğu, kareler arasında mekan ve mevsim farklılıkları bulunduğu dile getirildi.

Ancak, görüntülerin gerçek olmamasına karşın DEAŞ’ın bu yönteme başvurma olasılığı nedeniyle resmi açıklama için konunun tamamen açıklığa kavuşturulmasının beklenmesine karar verildi.

ETİKETLER

Fırat Kalkanı HarekatıEl BabTürk Silahlı Kuvvetleri

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ekrem İmamoğlu: Cemevleri'nin ibadethane olup olmayacağına faiz kararını veren ilahiyatçılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24