"El Bab'da 16 askerin şehit olduğu saldırıya ilişkin IŞİD'le istihbarat paylaşıldı" iddiası

El Bab'da 16 askerin şehit olduğu IŞİD'in intihar saldırısıyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, son Bakanlar Kurulu toplantısında gündem El Bab'da Türk birliğinin bulunduğu yerin kötü hava koşulları ve sise rağmen IŞİD tarafında tam olarak belirlenmesinde, terör örgütüyle koordinat ve istihbarat paylaşanların etkili olduğu iddiası tartışıldı.

Aralık’ta El Bab’taki Türk birliğine ardarda yapılan 16 Türk askerinin şehit olduğu saldırılara ilişkin şüpheler gündeme getirildi. DEAŞ’ın havan saldırısının yanısıra ve üç ayrı yerde bombalı aracın patlatılmasında, “istihbaratı ve koordinatı tüm verdi” sorusu tartışıldı. Kötü havakoşulları ve sise rağmen, DEAŞ’ın Türk birliğinin bulunduğu bölgeyi tam olarak vurabilmesinin ve dört ayrı noktadan saldırmasının, örgütün tek başına organizasyonu olmadığı, bazı kaynaklar tarafından istihbarat paylaşımının yapıldığı öne sürüldü.

Farklı hesaplar

Güvenlik toplantılarında da Musul’un ele geçirilmesi için rol üstlenmeye çalışan bazı grupların, burada başarısız olmasının ardından El Bab’a yönelerek, dolaylı olarak DEAŞ’a destek verdiği ifade edildi. Bu grupların, Türkiye’nin işini zorlaştırmak için güç birliği yaptığı, bunun kimi zaman silah, kimi zaman da istihbarat ve koordanat paylaşımı şeklinde olduğu dile getirildi. Amacın, Türkiye’nin Kürt kooridoru oluşmasına yönelik girişimini kırmak ve buradan diğer bölgelere yönelmesini engellemk olduğu ifade edildi.

Erdoğan'ın sözleri

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, önceki gün yaptığı açıklamada, koalisyongüçlerinin Fırat Kalkanı Harekâtı’na destek vermediğini dile getirmiş, “Tam aksine terör örgütüne, DEAŞ da dahil olmak üzere, YPG, PYD bunlara destek veriyorlar. Elimizde belgeleri var” demişti. Erdoğan’ın bu sözleri yankı uyandırırken, ABD Beyaz Saray sözcüsü bu iddiaların doğru olmadığnı dile getirmişti.

Görüntülere teknik inceleme

Toplantılarda, DEAŞ’ın elinde esir olan üç Türk askerinin yakıldığı iddia edilen videonun teknik incelemesinin yapıldığı, görüntülerin montaj olduğu, kareler arasında mekan ve mevsim farklılıkları bulunduğu dile getirildi.

Ancak, görüntülerin gerçek olmamasına karşın DEAŞ’ın bu yönteme başvurma olasılığı nedeniyle resmi açıklama için konunun tamamen açıklığa kavuşturulmasının beklenmesine karar verildi.