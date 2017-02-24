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El Bab yakınlarında bomba yüklü araçla saldırı; 35 kişi öldü, 40'tan fazla yaralı var

Ölenler arasında ÖSO mensuplarının da olduğu belirtildi

24 Şubat 2017 15:08

Suriye'de El Bab yakınlarındaki bir köyde bombalı araçla saldırı düzenlendi. Anadolu Ajansı, saldırıda 35 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Yaralananların Türkiye'ye getirildiği belirtilirken, Kilis'e şu ana kadar 40'tan fazla yaralı getirildi.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, bomba yüklü araçla düzenlenen saldırının, El Bab'a sekiz kilometre uzaklıkta yer alan Süsyan köyündeki askeri komuta merkezlerini ve güvenlik noktalarını hedef aldığını duyurdu.

AA'ya konuşan yerel kaynaklar saldırıda 35 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Aynı kaynaklar, hayatını kaybedenler arasında ÖSO mensuplarının yanı sıra sivillerin de olduğunu ifade etti.

Saldırı anı kameraya böyle yansıdı:

Yaralılar Kilis'e getiriliyor

Saldırıda yaralanan onlarca Suriyeli bölgeden tahliye edilerek, Kilis’in Elbeyli içlesine bağlı Çobanbey'deki sıhhi tahliye noktasına getirildi. Burada bekleyen ambulanslara alınan 42 Suriyeli Kilis'e getirilerek, devlet hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların Kilis’e sevki sürüyor.

TSK'nın desteklediği Özgür Suriye Ordusu dün El Bab'ın kent merkezinin önemli bir bölümünü kontrol altına almıştı.

Kilis'e getirilen yaralılar kameraya böyle yansıdı:

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