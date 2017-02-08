El Bab tepeleri ÖSO'nun elinde

Genelkurmay Başkanlığı, Fırat Kalkanı operasyonunda Türk ordusunun desteğinde önemli ilerleme kaydeden Özgür Suriye Ordusu'na bağlı kuvvetlerin, IŞİD'in elindeki El-Bab kentini çevreleyen stratejik tepeleri gece saatlerinde ele geçirdiğini açıkladı.

Açıklamada, operasyon sırasında düzenlenen hava ve kara taarruzlarında 58 IŞİD militanının öldürüldüğüne yer verildi. Açıklamada harekât sırasında Türk ordusunun iki şehit verdiği, 15 askerin de hafif şekilde yaralandığı belirtildi.

Çavuşoğlu: Sırada Rakka var

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu El-Bab'ın IŞİD'den kurtarılmasından sonra sıranın radikal dinci terör örgütünün merkezi sayılan Rakka'ya geleceğini söyledi. El-Bab çevresindeki çatışmalar nedeniyle kentin birkaç kilometre kadar güneyine ilerleyen Suriye Ordusu ile Türk birliklerini karşı karşıya getirme tehlikesi doğdu.

Muhaliflerin sözcüsü, Türkiye sınırına 30 kilometre mesafedeki El-Bab kentinin batı sırtlarına ÖSO’nun hakim olduğunu söyledi. Gaziantep’te açıklama yapan sözcü, ‘gece saatlerindeki operasyonla IŞİD savunma hattının yarıldığını ve kent yönündeki ilerlemenin devam ettiğini’ belirtti.

Trump’tan işbirliği sinyali

Fırat Kalkanı harekatı ağustos ayında IŞİD’in Türkiye yönündeki ilerleyişini durdurmak ve ABD desteğinde IŞİD’e karşı mücadele veren Kürt gruplarının Fırat nehrinin batı yakasına geçmesine mani olmak amacıyla başlatılmıştı.

Suriye ordusu son haftalarda müttefik milis gruplarının da yardımıyla El-Bab yönünde ilerlemiş ve kente giden ana arterin Suriye birliklerince kapatılmasıyla El-Bab tamamen kuşatılmıştı.

Londra’daki Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün direktörü Rami Abdulrahman IŞİD yapılanmasının yeniden toparlanabilmesinin zor olduğunu, hatta örgütün çözülme içinde de olabileceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki telefon görüşmesinde El-Bab, Rakka ve diğer Suriye kentlerinin IŞİD’den kurtarılması için birlikte çalışılmasının kararlaştırıldığı açıklanmıştı. Beyaz Saray’ın görüşmeyle ilgili açıklamasında, ‘Türkiye’nin IŞİD ile mücadeleye katkıda bulunmasından Amerikan yönetiminin memnuniyet duyduğunu’ belirtilmişti.

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DW, Reuters/AG,BÖ