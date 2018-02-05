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El Bab şehidinin annesini teselli etmişti; bir yıl sonra Zeytin Dalı harekâtında hayatını kaybetti...

TSK'nın ÖSO ile birlikte Afrin'e yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekâtı 17. gününde

05 Şubat 2018 13:48

El-Bab şehidi Teğmen Furkan Yayla’nın cenaze töreninde şehit annesine sarılarak teselli eden Teğmen Muhammed Cihangir, Türk Silahlı Kuvveteri'nin (TSK) Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte Suriye'nin Kuzeybatısında bulunan Afrin'e yönelik gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekâtı'nda Çubukçu da şehit düştü.

Tankçı teğmen Muhammed Cihangir Çubukçu'nun şehit olduğu haberini, Buca ilçesi İnkılap Mahallesi'nde yaşayan ailesine askeri yetkililer verdi. Sağlık ekipleri tedbir amaçlı evin önünde beklerken, acı haberi alan teğmen Çubukçu'nun yakınları, gözyaşlarına boğuldu. Türk Bayrağı asılan şehit evi, taziyeye gelen yakınları ve komşularıyla dolup taştı. Çubukçu ailesinin evinin karşısındaki NATO Karargahı'nın duvarlarına da Türk Bayrakları asıldı.

Şehit teğmen Muhammed Cihangir Çubukçu'nun kız kardeşi, ağabeyinin Zeytin Dalı Harekatı'na katıldığını, kendilerinden gizlediğini söyledi.

Devre arkadaşı Fırat Kalkanı'nda şehit olmuş

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin El Bab bölgesinde IŞİD'li teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan teğmen Furkan Yayla'nın (25) da Çubukçu'nun devre arkadaşı olduğu belirtildi. Şehit Çubukçu'nun, arkadaşı Teğmen Furkan Yayla'nın cenazesinde, şehidin annesine sarıldığı görüntüler yürekleri dağladı.

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