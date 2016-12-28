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El Bab şehidi törenle uğurlandı

Şehidin cenaze törenine binlerce kişi katıldı

28 Aralık 2016 19:33

Türk Silahlı Kuvvetleri'ce Suriye'ye yönelik sürdürülen Fırat Kalkanı Harekâtı'nın El Bab ayağında IŞİD'in saldırısıyla yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan 23 yaşındaki er Muhammed Bozarslan'ın cenaze törenine 10 bin kişi katıldı.

Tabuta sarılarak gözyaşlarını tutamayan şehidin babası Maşallah ve annesi Nejla Bozarslan'ı ise askerler teselli etmeye çalıştı.

Daha sonra İl Müftü Vekili Ramazan Çiftçi, öğlen namazının ardından Bozarslan'ın cenaze namazını kıldırarak, dua ettirdi. Burada konuşan Bitlis Valisi AHMET ÇINAR, İslam dünyasının yüreği ve kalesi alan Türkiye'nin, bütün dünyanın zalim ve egemen aleminin saldırısı altında olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Muhammed Bozarslanlar gibi nice milyonlarca aslanlar görev, vatan, millet, namus ve haysiyetimizi korumak için dimdik ayaktalar, görev bekliyorlar. Hiçbir endişemiz yok. Cenab-ı Allah ailesine sabırlar versin. Allah kahraman ordumuzu, polisimiz, korucularımızı ve bu yolda mücadele eden herkesi korusun."

Ardından Bozarslan cenazesi, cenaze aracıyla helallik alınmak üzere önce Hıdırşah Mahallesindeki baba evine götürüldü. Bozarsalan'ın cenazesi daha sonra omuzlara alınarak burhaniye Mezarlığına götürüp burada gözyaşları arasında toprağa verildi.

 

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