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Dünya

EL ARABİYA TELEVİZYONUNA İNTİHAR SALDIRISI BAĞDAT (A.A)

26 Temmuz 2010 13:34

-EL ARABİYA TELEVİZYONUNA İNTİHAR SALDIRISI BAĞDAT (A.A) - 26.07.2010 - Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan El Arabiya televizyonunun bürosuna bu sabah düzenlenen intihar saldırısında ilk belirlemelere göre 4 kişinin öldüğü bildirildi. Bağdat Güvenlik Sözcüsü Tümgeneral Kasım Ata yaptığı açıklamada, saldırının bomba yüklü bir minibüsle düzenlendiğini belirtti. Ata, Harisiye semtindeki büroya düzenlenen saldırıda 3 güvenlik görevlisi ile bir temizlik işçisinin hayatını kaybettiğini, 10'dan fazla yaralının olduğunu söyledi. Saldırıda kullanılan minibüsün dikkat çekmeden yakınlardaki kontrol noktasından geçtiği, televizyon binasının önünde infilak ettiği kaydedildi.

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