-EL ARABİYA: SALİH SUUDİ ARABİSTAN'DA SANA (A.A) - 04.06.2011 - El Arabiya televizyonu Yemen Devlet başkanı Salih'in tedavi için Suudi Arabistan'da olduğunu duyurdu, ancak bu haber yerel yetkililerce yalanlandı. El Arabiya'nın haberinde, devlet başkanlığı sarayına dün düzenlenen saldırıda hafif yaralandığı bildirilen Salih'in, tedavi için Suudi Arabistan'a geldiği kaydedildi. Yemen Enformasyon Bakan Yardımcısı ve Suudi bir kaynak ise Salih'in, tedavi için Suudi Arabistan'da olduğu yönündeki haberi yalanladı ve hala Yemen'de olduğunu belirtti. Bu arada devlet televizyonu, saldırıda yaralanan 5 üst düzey yetkilinin tedavi için Suudi Arabistan'da olduğunu duyurdu. Bir kaynak, yaralı başbakan yardımcısı ile diğer yetkililerin Suudi Arabistan'a götürüldüklerini söyledi, ancak durumları hakkında ayrıntılı bilgi vermedi.