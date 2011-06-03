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EL ARABİYA: SALİH HASTANEDE TEDAVİ GÖRÜYOR SANA (A.A) 

03 Haziran 2011 23:09

-EL ARABİYA: SALİH HASTANEDE TEDAVİ GÖRÜYOR SANA (A.A) - 03.06.2011 - El Arabiya televizyonu, Devlet Başkanlığı Sarayının içindeki camiye saldırıda yaralandığı bildirilen Yemen Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'in askeri hastanede tedavi gördüğünü duyurdu. Televizyon, haberini iktidar partisinden bir yetkiliye dayandırdı. Cuma namazı sırasında düzenlenen saldırıda 4 muhafızın öldüğü, aralarında Salih, Meclis Başkanı ve Başbakan'ın da bulunduğu bazı üst düzey yetkililerin yaralandığı belirtilmişti. Yemen devlet ajansı ve hükümet yetkilileri ise Salih'in iyi olduğunu, bugün bir konuşma yapacağını açıklamıştı. -AŞİRET LİDERİ, SALDIRIYLA BAĞLANTILARI OLDUĞUNU YALANLADI- Yemen'in en büyük aşireti Haşid'in lideri Sadık El Ahmar, Devlet Başkanlığı Sarayına düzenlenen saldırıyla bağlantıları bulunduğu yolundaki iddiayı reddetti. El Ahmar, saldırıdan Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'i sorumlu tutarak, bunun, başkent Sana'daki sokak çatışmalarının tırmandırılmasını meşrulaştırılmaya yardımcı olmak için yapıldığını söyledi. -ABD'DEN YEMEN'DE İTİDAL ÇAĞRISI ABD yönetimi, çatışmaların şiddetlendiği ve devlet başkanlığı sarayının vurulduğu Yemen'de itidal çağrısında bulundu. Ulusal güvenlik konseyi sözcüsü Tommy Vietor yaptığı açıklamada, ABD'nin, Yemen Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'in yaralandığına ilişkin haberleri takip ettiğini, ancak bu haberleri doğrulayamadığını bildirdi. Vietor, ABD'nin Yemen'de tırmanan şiddetten "derin kaygı" duyduğunu belirterek, bu ülkedeki anlaşmazlığın sadece görüşmeler yoluyla çözülebileceğini kaydetti.

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