El Arabiya: Esad barış planına imza atacak

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Suriye'de bugün 15 kişi öldü



El Arabiya'da yer alan haberde, Arap Birliği Dönem Başkanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Hamid Bin Casim Ettani'nin Suriye Devlet Başkanı Esad'ın barış planına imza atacağı bilgisine yer verdi, ancak planın ayrıntıları hakkında bir şey açıklamadı.Suriyeli muhalif eylemciler, güvenlik güçlerinin bazı bölgelere düzenlediği operasyonlarda ve güvenlik güçleri ile saf değiştiren askerler arasındaki çatışmalarda bugün çoğunluğu Humus kentinde olmak üzere 15 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.Öte yandan Suriye resmi haber ajansı SANA, silahlı gruplara yönelik güvenlik güçlerinin operasyonlarının devam ettiğini ve İdlib'de yol kenarına yerleştirilen bir bombanın patlaması sonucunda, yarbay rütbesinde bir askerin hayatını kaybettiğini kaydetti.Suriye'de olayların başladığı Mart ayından bu yana 5 binden fazla kişinin öldüğü, on binlerce kişinin tutuklandığı tahmin ediliyor.